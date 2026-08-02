Пять лесных пожаров ликвидировали в Казахстане

На 2 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрированы пять лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

По регионам:

Акмолинская область — 1 лесной пожар;

Государственный национальный природный парк «Баянаул» — 1 лесной пожар;

Государственный национальный природный парк «Иле-Алатау» — 1 лесной пожар;

Государственный национальный природный парк «Катон-Карагай» — 2 лесных пожара.

Источник: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе наземного патрулирования государственной лесной охраны и с помощью систем раннего обнаружения. С момента регистрации пожаров сотрудники государственной лесной охраны, необходимые силы и специальная техника были незамедлительно мобилизованы. Проведены работы по локализации и полной ликвидации пожаров.

— Для недопущения дальнейшего распространения огня приняты все необходимые меры. Ситуация находится под постоянным контролем. В пожароопасный период призываем граждан, отдыхающих на природе, и лесопользователей строго соблюдать требования пожарной безопасности. Лес — наше общее достояние, и его сохранение является общей ответственностью каждого из нас, — отметили в Минэкологии и природных ресурсов Казахстана.

Ранее сообщалось, что на территории нацпарка «Баянаул» произошел лесной пожар.