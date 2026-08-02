Лесной пожар произошел на территории нацпарка «Баянаул»

В Баянаульском национальном парке ликвидируют лесной пожар, к тушению которого привлечены наземные силы и готовится вылет вертолета Ми-8, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

— 2 августа 2026 года в 14:10 зарегистрирован лесной пожар в 17 квартале Жасыбайского лесничества Государственного национального природного парка «Баянаул». В настоящее время к тушению пожара привлечены 21 сотрудник и 2 пожарные автоцистерны ГНПП «Баянаул», а также 3 сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям. В качестве дополнительных сил к месту пожара направлены 5 единиц техники и 18 сотрудников ГНПП «Баянаул», — сообщили в Минэкологии РК.

Также к вылету к месту пожара готовится вертолет Ми-8 Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан из города Павлодара.

В Министерстве отметили, что ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее в Акмолинской области ликвидировали пожары на площади 230 гектаров.