Пожары на площади 230 гектаров ликвидировали в Акмолинской области

В Акмолинской области за минувшие сутки ликвидировали несколько очагов возгорания сухой растительности общей площадью более 230 гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.

Возгорания были зарегистрированы вблизи села Сочинское Атбасарского района, в Енбекском и Бейтогайском сельских округах, на окраине города Акколь Аккольского района, возле села Бозайгыр, на окраинах сел Кабанбай батыр и Тасты Целиноградского района, в районе села Тайпак Жаксынского района, а также вблизи села Кенбидайык Коргалжынского района.

К тушению были привлечены силы ДЧС Акмолинской области, АО «Казавиаспас», местных исполнительных органов, РГП «Жасыл аймак», а также сотрудники лесных хозяйств «Сандыктауское», «Аккольское», «Степногорское», «Красноборское» и «Ерейментауское».

Все очаги возгорания ликвидированы. По данным ДЧС, угрозы населенным пунктам не допущено.

Фото: департамент чрезвычайных ситуаций Акмолинской области

Спасатели напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать выжигания сухой растительности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что семь лесных пожаров ликвидировали в Казахстане за 1 августа.