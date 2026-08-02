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    Пожары на площади 230 гектаров ликвидировали в Акмолинской области

    В Акмолинской области за минувшие сутки ликвидировали несколько очагов возгорания сухой растительности общей площадью более 230 гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.

    Пожары на площади 230 гектаров ликвидировали в Акмолинской области
    Фото: департамент чрезвычайных ситуаций Акмолинской области

    Возгорания были зарегистрированы вблизи села Сочинское Атбасарского района, в Енбекском и Бейтогайском сельских округах, на окраине города Акколь Аккольского района, возле села Бозайгыр, на окраинах сел Кабанбай батыр и Тасты Целиноградского района, в районе села Тайпак Жаксынского района, а также вблизи села Кенбидайык Коргалжынского района.

     

    К тушению были привлечены силы ДЧС Акмолинской области, АО «Казавиаспас», местных исполнительных органов, РГП «Жасыл аймак», а также сотрудники лесных хозяйств «Сандыктауское», «Аккольское», «Степногорское», «Красноборское» и «Ерейментауское».

    Все очаги возгорания ликвидированы. По данным ДЧС, угрозы населенным пунктам не допущено.

    Пожар
    Фото: департамент чрезвычайных ситуаций Акмолинской области

    Спасатели напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать выжигания сухой растительности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам 101 или 112.

    Ранее сообщалось, что семь лесных пожаров ликвидировали в Казахстане за 1 августа.

    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Природные катаклизмы Природные пожары Спасатели Акмолинская область
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор