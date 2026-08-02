Семь лесных пожаров ликвидировали в Казахстане за сутки
1 августа в Казахстане зарегистрировали семь лесных пожаров, все очаги были оперативно обнаружены и полностью ликвидированы, передает агентство Kazinform.
По регионам:
- Акмолинская область — 3 пожара;
- Костанайская область — 2 пожара;
- Коргалжынский государственный природный заповедник — 1 пожар.
— Очаги возгорания были своевременно выявлены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» и наземного патрулирования государственной лесной охраны Для тушения пожаров привлечены силы и средства лесного хозяйства, РГКП «Казавиалесоохрана», а также необходимая техника. В настоящее время все пожары полностью ликвидированы. В пожароопасный период призываем граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности при пребывании на природе, — отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Ранее сообщалось, что в Греции сгорели около 100 домов из-за лесного пожара. Также Всемирная организация здравоохранения предупредила о попадании частиц дыма лесных пожаров в кровоток.