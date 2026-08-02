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    Семь лесных пожаров ликвидировали в Казахстане за сутки

    1 августа в Казахстане зарегистрировали семь лесных пожаров, все очаги были оперативно обнаружены и полностью ликвидированы, передает агентство Kazinform. 

    Семь лесных пожаров ликвидировали в Казахстане за сутки
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

    По регионам:

    • Акмолинская область — 3 пожара;
    • Костанайская область — 2 пожара;
    • Коргалжынский государственный природный заповедник — 1 пожар.
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

    — Очаги возгорания были своевременно выявлены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» и наземного патрулирования государственной лесной охраны Для тушения пожаров привлечены силы и средства лесного хозяйства, РГКП «Казавиалесоохрана», а также необходимая техника. В настоящее время все пожары полностью ликвидированы. В пожароопасный период призываем граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности при пребывании на природе, — отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.

    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

    Ранее сообщалось, что в Греции сгорели около 100 домов из-за лесного пожара. Также Всемирная организация здравоохранения предупредила о попадании частиц дыма лесных пожаров в кровоток.

    Регионы Казахстана Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары Спасатели
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор