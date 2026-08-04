Ущерб от лесных пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

Ущерб от лесных пожаров в пяти наиболее пострадавших странах Евросоюза с начала 2026 года превысил 3,1 млрд евро, передает Kazinform со ссылкой на DW .

По оценке Financial Times, лесные пожары и экстремальная жара во Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии уже привели к ущербу не менее чем на 3,1 млрд евро. Эта сумма значительно превышает среднегодовой показатель для всего Евросоюза, который Европейская комиссия оценивает в 2,5 млрд евро.

В своих подсчетах FT основывается на методологии, используемой Еврокомиссией. Они отражают затраты на приведение выгоревших территорий в прежнее состояние, что позволяет оценить их экономическую стоимость. Средние затраты на гектар, включая посадку новых деревьев и уход за ними, варьируются в зависимости от страны, что обусловлено типом растительного покрова и возрастом леса.

Реальные потери продолжают расти

С начала сезона лесных пожаров в пяти странах Европы огнем было уничтожено почти полмиллиона гектаров территории.

При этом эксперты отмечают, что итоговый экономический ущерб окажется значительно выше. Страховые компании, предприятия и частные владельцы продолжают подсчитывать убытки, связанные с уничтожением имущества, потерей урожая и снижением доходов туристической отрасли. Кроме того, в оценку Financial Times не полностью включены последствия недавних пожаров в Греции и не учтены потери других стран ЕС.

Засуха усиливает экономические риски

Издание также обращает внимание на последствия засухи и обмеления крупнейших европейских рек. Снижение уровня воды в Рейне и Дунае осложняет грузовые перевозки и влияет на работу промышленных предприятий.

В частности, вдоль Рейна расположены заводы крупных немецких химических компаний BASF, Covestro и Evonik и другие, а рекордно низкий уровень воды в Дунае грозит остановкой единственной в Венгрии АЭС «Пакш», обеспечивающей почти половину потребностей страны в электроэнергии. Румыния также была вынуждена остановить один из двух энергоблоков АЭС «Чернаводэ», напоминает Financial Times. Обе электростанции используют речную воду для охлаждения.

Среди пострадавших от пожаров — французский департамент Жиронда, являющийся важным центром оборонной и аэрокосмической промышленности. Производитель авиадвигателей Safran, авиастроительная корпорация Dassault Aviation и ракетостроительная компания ArianeGroup были вынуждены приостановить производство и эвакуировать персонал из-за пожаров, указывает газета. По данным Торгово-промышленной палаты Жиронды, пожары напрямую затронули не менее 40 000 компаний, 19 500 из них приостановили работу.

С мая европейские страны пережили несколько волн экстремальной жары, в ряде стран наблюдаются масштабные лесные пожары. Во Франции и Испании из-за вышедших из-под контроля пожаров эвакуированы сотни тысяч жителей. В Германии фиксируется рекордно низкий уровнь воды в реках, в том числе в Рейне.

Ранее сообщалось, что во Франции вновь вспыхнул крупный лесной пожар. Кроме того, 60 тысяч человек эвакуировали в США из-за лесных пожаров.