Крупный лесной пожар вновь вспыхнул во Франции

В департаменте Вар на юго-востоке Франции вновь вспыхнул крупный лесной пожар, уничтоживший около 1,8 тысячи гектаров территории, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным местных СМИ, к ликвидации возгорания привлечены свыше 150 пожарных и десятки единиц специальной техники. Борьба с огнем продолжается.

Это уже не первый крупный пожар в регионе: в июле в департаменте Вар огонь уничтожил около 6 тысяч гектаров лесов и другой природной территории.

Хотя пожары в департаментах Жиронда и Од удалось локализовать, в 36 департаментах Франции по-прежнему сохраняется предупреждение о «высоком» риске возникновения новых возгораний.

Текущий год стал для Франции самым тяжелым по масштабам лесных пожаров за всю историю наблюдений. С начала года огнем уничтожено 117 тысяч гектаров территории, при исполнении обязанностей погибли четыре пожарных. Кроме того, по подозрению в преступлениях, связанных с возникновением пожаров, правоохранительные органы уже задержали 375 человек.

Ранее во Франции локализовали крупный лесной пожар. Ранее сообщалось, что во Франции лесные пожары взяли под контроль после нескольких дней борьбы с огнем.