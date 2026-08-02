Лесные пожары во Франции удалось взять под контроль

Во Франции лесные пожары взяли под контроль после нескольких дней борьбы с огнем, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, французский премьер-министр Себастьен Лекорню рассказал, что с возгоранием в департаменте Жиронда было крайне тяжело бороться, поскольку он создавал собственные воздушные потоки и распространялся непредсказуемо

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что охватившие республику лесные пожары взяты под контроль.

— В общем пожары сегодня находятся под контролем в нашей стране, — сказал глава кабмина в интервью газете La Tribune Dimanche.

Он упомянул департамент Жиронда на юго-западе Франции, где, по его словам, с лесным пожаром было крайне тяжело бороться, поскольку он создавал собственные воздушные потоки и распространялся непредсказуемо.

— Сейчас ситуация вновь стала более стабильной благодаря выдающейся работе экстренных служб, изменению погодных условий и постоянному наблюдению за огнем, — отметил Лекорню.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о попадании частиц дыма лесных пожаров в кровоток. Во Франции локализовали крупный лесной пожар.