Лесные пожары во Франции удалось взять под контроль
Во Франции лесные пожары взяли под контроль после нескольких дней борьбы с огнем, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, французский премьер-министр Себастьен Лекорню рассказал, что с возгоранием в департаменте Жиронда было крайне тяжело бороться, поскольку он создавал собственные воздушные потоки и распространялся непредсказуемо
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что охватившие республику лесные пожары взяты под контроль.
— В общем пожары сегодня находятся под контролем в нашей стране, — сказал глава кабмина в интервью газете La Tribune Dimanche.
Он упомянул департамент Жиронда на юго-западе Франции, где, по его словам, с лесным пожаром было крайне тяжело бороться, поскольку он создавал собственные воздушные потоки и распространялся непредсказуемо.
— Сейчас ситуация вновь стала более стабильной благодаря выдающейся работе экстренных служб, изменению погодных условий и постоянному наблюдению за огнем, — отметил Лекорню.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о попадании частиц дыма лесных пожаров в кровоток. Во Франции локализовали крупный лесной пожар.