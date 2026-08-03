60 тысяч человек эвакуировали в США из-за лесных пожаров

В результате лесных пожаров в штате Вашингтон уничтожено более 600 строений, десятки тысяч людей эвакуированы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Согласно данным федеральной службы по управлению чрезвычайными ситуациями, три очага возгорания охватили 5390 акров (2181 гектар) земли.

Пожар Олд Трейлс охватил 3509 акров, пожар Фэрвью действует на площади 981 акр и пожар Отем Лейн уничтожил 900 акров, согласно данным федеральной службы управления чрезвычайными ситуациями.

По словам официальных лиц, в пределах городской черты Спокана эвакуированы 60 тысяч человек. По данным пожарных служб, только в результате лесного пожара в районе Олд Трейлс было уничтожено 640 строений.

Власти пока не установили, сколько из поврежденных или разрушенных строений составляют жилые дома, коммерческие здания или школы.

В воскресенье без электричества остались почти 12 тысяч потребителей коммунальных услуг в штате Вашингтон, подавляющее большинство из которых проживает в Спокане.

Ранее сообщалось о режиме чрезвычайной ситуации в штате Вашингтон.