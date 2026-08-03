Режим ЧС из-за лесных пожаров объявили в США: тысячи людей эвакуируют

Власти штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупных лесных пожаров, которые вынудили тысячи жителей покинуть свои дома, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным издания, власти американского штата Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися лесными пожарами.

Как сообщает CNN, из-за быстрого распространения огня в районе города Спокан тысячи семей получили предписание об обязательной эвакуации.

С целью оказания помощи пожарным и другим экстренным службам в регион направлены подразделения Национальной гвардии штата Вашингтон.

По информации местных властей, без электроснабжения остаются свыше 13 тысяч домохозяйств.

Сейчас на территории штата продолжают действовать не менее десяти крупных природных пожаров. С начала года огонь уничтожил более 425 тысяч акров земли.

Ранее сообщалось, что на территории нацпарка «Баянаул» произошел лесной пожар. Также сообщалось, что во Франции лесные пожары взяли под контроль после нескольких дней борьбы с огнем.