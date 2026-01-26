Ущерб на 4,5 млрд тенге: КНБ арестовал руководство OrdaMed

— Руководство АО «OrdaMed», используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получило незаконные преференции в льготных поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения, жизненно необходимого для обеспечения благополучия и здоровья населения. При этом, фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате, государству нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков у руководства АО «OrdaMed» изъяты инвестиционные монеты на сумму более 1 млрд тенге, арестованы доли участия в компаниях «Interdentica», «Erkin Brand» и «OrdaMed».

— С санкции суда взяты под стражу технический директор АО «OrdaMed», бывший председатель правления и начальник производственного управления. Проводятся досудебные расследования, — добавили в КНБ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году КНБ в бюджет страны возместил 16,1 млрд тенге.