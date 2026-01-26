РУ
    11:26, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Ущерб на 4,5 млрд тенге: КНБ арестовал руководство OrdaMed

    Службой по противодействию коррупции КНБ раскрыта и пресечена масштабная схема фиктивного отечественного производства медицинских изделий, передает агентство Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Руководство АО «OrdaMed», используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получило незаконные преференции в льготных поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения, жизненно необходимого для обеспечения благополучия и здоровья населения. При этом, фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате, государству нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в ходе обысков у руководства АО «OrdaMed» изъяты инвестиционные монеты на сумму более 1 млрд тенге, арестованы доли участия в компаниях «Interdentica», «Erkin Brand» и «OrdaMed».

    — С санкции суда взяты под стражу технический директор АО «OrdaMed», бывший председатель правления и начальник производственного управления. Проводятся досудебные расследования, — добавили в КНБ.

    Ранее сообщалось, что в 2025 году КНБ в бюджет страны возместил 16,1 млрд тенге. 

    Теги:
    Здравоохранение Медицина КНБ Ущерб Задержания
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
