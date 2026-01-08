РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:15, 08 Январь 2026 | GMT +5

    В бюджет возмещено 16,1 млрд тенге: итоги антикоррупционной работы КНБ

    КНБ сообщил о результатах деятельности по противодействию коррупции в 2025 году, передает агентство Kazinform. 

    коррупция
    Фото: freepik

    Комитетом национальной безопасности ведется системная работа по борьбе с коррупцией. Так, в 2025 году пресечена незаконная деятельность 895 лиц.

    Возбуждено 1 052 уголовных дела, по 969 завершено расследование, из них 860 направлено в суд.

    Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество и хищение бюджетных средств.

    В бюджет страны возмещено 16,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 млрд тенге.

    За сообщение о фактах коррупции поощрено 61 лицо на сумму 24,2 млн тенге.

    Работа в данном направлении продолжается.

    Ранее КНБ подтвердил задержание начальника районного управления полиции Шымкента.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией КНБ Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают