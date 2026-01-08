В бюджет возмещено 16,1 млрд тенге: итоги антикоррупционной работы КНБ

Комитетом национальной безопасности ведется системная работа по борьбе с коррупцией. Так, в 2025 году пресечена незаконная деятельность 895 лиц.

Возбуждено 1 052 уголовных дела, по 969 завершено расследование, из них 860 направлено в суд.

Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество и хищение бюджетных средств.

В бюджет страны возмещено 16,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 млрд тенге.

За сообщение о фактах коррупции поощрено 61 лицо на сумму 24,2 млн тенге.

Работа в данном направлении продолжается.

Ранее КНБ подтвердил задержание начальника районного управления полиции Шымкента.