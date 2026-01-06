КНБ подтвердил задержание начальника районного управления полиции Шымкента

Ранее в некоторых СМИ сообщалось о задержании одного из руководителей районного управления полиции при получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о Батыре Мирзакельдиеве, который, как утверждалось, был задержан с поличным при получении 20 миллионов тенге.

Спецоперацию провели сотрудники службы по противодействию коррупции КНБ.

В Комитете национальной безопасности, отвечая на официальный запрос агентства Kazinform, подтвердили факт задержания и проведения расследования.

— Сообщаем, что по указанному факту КНБ проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — сообщили в ведомстве.

Информацию о задержании начальника управления полиции Аль-Фарабийского района Шымкента подтвердил и адвокат подозреваемого Талгат Есимов. При этом сторона защиты заявила о провокации и подчеркнула, что вину его подзащитный не признает.

— Совместно с адвокатом Виктором Кривоносовым мы приступили к защите интересов начальника РУП Аль-Фарабийского района Шымкента Батыра Мирзакельдиева, который был задержан 28 декабря сотрудниками СПК ДКНБ. В связи с тем, что данная информация просочилась в СМИ и была односторонней, считаем необходимым озвучить позицию защиты, — заявил Талгат Есимов.

По его словам, Мирзакельдиев категорически отрицает получение взятки.

— Мы выражаем мнение, что это провокационные действия со стороны иных лиц, чтобы уйти от уголовной ответственности, производства в отношении которых находятся в РУП другого района Шымкента. О получении взятки речи не идет. Уверен, все обстоятельства будут выяснены и найдут свое решение в ходе расследования, — отметил адвокат.

Кроме того, Есимов заявил о «новом уровне мошенничества», с которым, по его словам, столкнулась защита.

— Это новый уровень, когда, входя в доверие, берут деньги у руководителя полиции, а затем, чтобы их не возвращать, инициируют уголовное преследование. Далее — социальные сети, и вчерашний руководитель полиции в общественном восприятии становится коррупционером. Подробности я разъясню позже, — добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники КНБ задержали в столице бывшего руководителя управления жилья акимата Шымкента Нурбола Жунусбекова.

Позднее Генеральная прокуратура разъяснила, по какой статье ведется расследование, какую меру пресечения избрали и где сейчас находится подозреваемый.