Ушел из жизни казахстанский актер Анатолий Креженчуков

Его творческий путь начался в 1973 году: после окончания актерского факультета Института искусств имени Курмангазы он пришел в театр имени Лермонтова и более сорока лет был одной из опор его сцены, создав свыше ста ярких образов. Широкому зрителю он также запомнился по сериалу «Перекресток».

Анатолия Креженчукова отличали редкая работоспособность и безупречная профессиональная дисциплина. Он внес весомый вклад в развитие русского театрального искусства и сохранение традиций классической школы, а его принципиальность и требовательность стали ориентиром для коллег и особенно для молодых артистов.

— Светлая память об Анатолии Николаевиче навсегда сохранится в сердцах близких, коллег и зрителей. Выражаем искренние соболезнования семье и всем, кто разделяет эту утрату, — говорится в сообщении.

В начале января ушел из жизни казахстанский актер Мурат Бисембин.