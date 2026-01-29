РУ
    19:50, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Ушел из жизни казахстанский актер Анатолий Креженчуков

    Скончался заслуженный деятель Республики Казахстан, артист Анатолий Креженчуков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Его творческий путь начался в 1973 году: после окончания актерского факультета Института искусств имени Курмангазы он пришел в театр имени Лермонтова и более сорока лет был одной из опор его сцены, создав свыше ста ярких образов. Широкому зрителю он также запомнился по сериалу «Перекресток».

    Анатолия Креженчукова отличали редкая работоспособность и безупречная профессиональная дисциплина. Он внес весомый вклад в развитие русского театрального искусства и сохранение традиций классической школы, а его принципиальность и требовательность стали ориентиром для коллег и особенно для молодых артистов.

    — Светлая память об Анатолии Николаевиче навсегда сохранится в сердцах близких, коллег и зрителей. Выражаем искренние соболезнования семье и всем, кто разделяет эту утрату, — говорится в сообщении.

    В начале января ушел из жизни казахстанский актер Мурат Бисембин.

    Теги:
    Культура Соболезнования Новости кино Театр Искусство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
