Урсуле фон дер Ляйен грозят новые вотумы недоверия

Группы «Левые» и «Патриоты за Европу» работают над двумя разными предложениями о вотуме недоверия, направленными на свержение Комиссии, которые будут внесены на рассмотрение в ближайшие недели, как только будет достигнут минимальный порог подписей.

Предложение о вотуме недоверия может быть вынесено на голосование на пленарном заседании, если его поддержит каждый десятый евродепутат, то есть не менее 72 членов парламента. После того как их подписи будут проверены и подтверждены службами парламента, председатель, согласно регламенту, должен немедленно уведомить об этом законодателей. Пленарные дебаты по вопросу о доверии исполнительной власти ЕС должны быть назначены не позднее чем через 24 часа после этого.

Представитель группы «Левые» Томас Шеннон заявил, что работа по вынесению вотума недоверия «идёт полным ходом». По его словам, фракция единодушно поддерживает вотум недоверия, поскольку не согласна с политикой Урсулы фон дер Ляйен на всех уровнях. Комиссия идёт против всего, за что мы выступаем, жертвуя правами работников и разрушая «Зелёную сделку».

Как сообщает Еuronews, бездействие ЕС в отношении ситуации в Газе и соглашение, подписанное с МЕРКОСУР, являются причинами недовольства левых сил, в состав которых входят такие партии, как «Непокорённая Франция», испанская «Подемос» и итальянское «Движение 5 звезд».

В группу входят 46 евродепутатов, а это значит, что для достижения порога необходимо еще 26 подписей. Недостающие подписи должны исходить от социалистов, либералов «Обновляя Европу» или «зелёных». Представители всех этих фракций подчеркнули на брифинге в пятницу, что обсуждение вотума недоверия каждые два месяца не является идеальным сценарием для Европарламента.

Однако убедить отдельных евродепутатов легче, чем целые фракции, сообщили Euronews источники в парламенте.

Действительно, некоторые евродепутаты от «зелёных» уже присоединились к предложению провести голосование о недоверии. Итальянская делегация «зелёных», состоящая из 4 евродепутатов, подпишет и проголосует за вотум недоверия, а также будет работать над тем, чтобы другие члены группы поддержали его, сказал на брифинге евродепутат Леолука Орландо.

Другие источники из фракции «зелёных» сообщили Euronews, что это вотум недоверия будет рассмотрен, но только после выступления Урсулы фон дер Ляйен в среду в Страсбурге с докладом о положении Союза, в котором будут обозначены политические приоритеты Комиссии.

Напомним, что в июле этого года Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен.