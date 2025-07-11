Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Инициатором процедуры выступил евродепутат от Румынии Георге Пипера, который подготовил предложение с призывом отправить в отставку Еврокомиссию в связи с ситуацией по закупке вакцин в период пандемии COVID-19.

Ситуация получила название «Пфайзергейт» — скандал, связанный с закупкой Европейской комиссией вакцин от COVID‑19, производимых компанией «Pfizer». В апреле 2021 года У. Ляйен сообщила, что договор на поставку до 1,8 млрд доз вакцины Pfizer в ЕС был согласован посредством SMS и звонков с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.

Когда журналисты, в частности The New York Times, запросили эти сообщения — Европейская комиссия отказалась предоставить их, заявив, что «таких документов нет» или что они удалены.

Теперь крайне правый депутат Г. Пипера критикует Еврокомиссию за непрозрачность в переговорах по вакцинам. Ему удалось инициировать процедуру вотума недоверия.

В четверг из 720 в голосовании участвовало 553 депутата. Против вотума недоверия проголосовали 360 членов ЕП, «за» роспуск Еврокомиссии высказалось 175, воздержались 18. Для отстранения У. Ляйен требовалось 360 голосов. Таким образом, президент Еврокомиссии продолжит исполнение своих обязанностей.

После голосования У. Ляйен разместила пост в социальных сетях. Она подчеркнула, что в период глобальной нестабильности и непредсказуемости ЕС необходимы сила, видение и способность действовать.

— Нам нужно, чтобы каждый из нас выполнил наши общие задачи. Вместе. Поскольку внешние силы стремятся дестабилизировать и разделить нас, наш долг — отреагировать в соответствии с нашими ценностями. Спасибо, и да здравствует Европа, — отметила У. Ляйен.

Ранее, 8 апреля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в свою защиту после того, как группа ультраправых депутатов предложила вынести ей вотум недоверия.