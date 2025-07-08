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    14:02, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Европарламент провел дебаты о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в свою защиту после того, как группа ультраправых депутатов предложила вынести ей вотум недоверия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Урсула Ляйен
    Фото: europa.eu

    Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, фон дер Ляйен отвергла критику, содержащуюся в инициативе, и касающуюся её действий во время пандемии COVID-19. Она подчеркнула, что её стратегия обеспечила равный доступ всех стран ЕС к вакцинам.

    Перед её выступлением румынский депутат Георге Пипереа обвинил Комиссию в отсутствии прозрачности и в неуважении к принципам правосудия.

    — Процесс принятия решений стал непрозрачным и дискреционным, что вызывает опасения по поводу злоупотреблений и коррупции, — сказал он.

    Фон дер Ляйен отвергла эти обвинения. Однако заявила, что намерена работать с парламентом «на каждом этапе пути».

    — Я хочу сказать, что ясно слышу ваши опасения, — отметила она.

    Напомним, Георге Пипереа выступил с инициативой рассмотрения вотума недоверия главе Еврокомиссии. Европейская пресса считает низкой вероятность принятия решения об отставке, но сам факт голосования может стать ударом по репутации Урсулы фон дер Ляйен. 

    Теги:
    Европейский союз Евросоюз Политика ЕС
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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