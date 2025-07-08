Европарламент провел дебаты о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, фон дер Ляйен отвергла критику, содержащуюся в инициативе, и касающуюся её действий во время пандемии COVID-19. Она подчеркнула, что её стратегия обеспечила равный доступ всех стран ЕС к вакцинам.

Перед её выступлением румынский депутат Георге Пипереа обвинил Комиссию в отсутствии прозрачности и в неуважении к принципам правосудия.

— Процесс принятия решений стал непрозрачным и дискреционным, что вызывает опасения по поводу злоупотреблений и коррупции, — сказал он.

Фон дер Ляйен отвергла эти обвинения. Однако заявила, что намерена работать с парламентом «на каждом этапе пути».

— Я хочу сказать, что ясно слышу ваши опасения, — отметила она.

Напомним, Георге Пипереа выступил с инициативой рассмотрения вотума недоверия главе Еврокомиссии. Европейская пресса считает низкой вероятность принятия решения об отставке, но сам факт голосования может стать ударом по репутации Урсулы фон дер Ляйен.