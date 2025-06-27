В Европарламенте начали процедуру вотума недоверия президенту Еврокомиссии

Член Европарламента Г. Пипереа, который представляет крайне правые силы, просит коллег вновь разобраться в отношении текстовых сообщений Урсулы фон дер Ляйен с главой компании «Pfizer» Альбертом Бурлой. Эта переписка происходила в период пандемии коронавируса и касалась закупок вакцин от COVID-19 в 2021 году.

Г. Пипереа собрал необходимую минимальную поддержку — 70 подписей депутатов. Это значительно меньше двух третей от общего количества депутатов (720), необходимых для реального устранения председателя Еврокомиссии.

В случае если голосование состоится и получит поддержку двух третей членов ЕП, это будет означать отставку всей Европейской комиссии и запуск сложного процесса формирования нового состава с назначением по одному комиссару от каждой страны-члена.

На своих страницах в соцсетях Г. Пипереа объяснил, что основная цель — обеспечить прозрачность в работе Еврокомиссии.

Несмотря на недавние обвинения в адрес У. Ляйен в сотрудничестве с ультраправыми для ослабления «зеленого курса», ведущие центристские силы не намерены поддерживать инициативу Г. Пипереи. В частности, Европейская народная партия (ЕНП), которая является политической силой У. Ляйен, а также социалисты из группы S&D и либералы из «Обновить Европу» (Renew Europe) заявили, что будут голосовать против. Представители «Зеленых» также не готовы поддержать предложение, поскольку оно исходит от ультраправых сил.

Председатель группы социалистов Ираче Гарсия Перес четко заявила: «Мы не будем поддерживать ни одной ультраправой инициативы».

Таким образом, несмотря на низкую вероятность принятия решения об отставке, эксперты отмечают, что сам факт голосования может стать очередным репутационным ударом для У. Ляйен.

Ранее глава европейской дипломатии высказалась об отношениях Евросоюза с США.