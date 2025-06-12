Глава европейской дипломатии высказалась об отношениях Евросоюза с США

Выступая на экспертной площадке Германского Фонда Маршалла, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Европейский союз по-прежнему привержен трансатлантическим отношениям с США, но это не должно помешать блоку формировать новые глобальные партнерства.

По ее словам, ЕС продолжает ценить отношения с Вашингтоном, но Европа также должна воспользоваться появляющимися возможностями для диверсификации своих глобальных альянсов.

— Мы по-прежнему ценим отношения, которые у нас сложились с американцами. Но это не значит, что мы не можем строить другие отношения, — добавила она.

Представитель ЕС подчеркнул, что многие страны мира рассматривают Европу как надежного и предсказуемого партнера, что открывает перед ЕС «уникальную возможность» укрепить свои геополитические позиции.

К. Каллас отвергла идею о том, что Европа отдаляется от США, вместо этого назвав эволюцию их отношений признаком зрелости.

— Мы с американцами не отдаляемся, а развиваемся в наших отношениях, — сказала она. — У нас есть другие друзья.

Ранее К. Каллас в интервью телеканалу Silk Way отметила, что Европейский союз рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии и готов расширять сотрудничество в таких важнейших областях, как энергетика, торговля, экологическая устойчивость и образование.