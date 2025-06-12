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    00:45, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава европейской дипломатии высказалась об отношениях Евросоюза с США

    В европейской столице проходит «Брюссельский форум» — мероприятие для обсуждения трансатлантических отношений между ЕС и США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    США и Евросоюз
    Фото: Агентство Нова

    Выступая на экспертной площадке Германского Фонда Маршалла, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Европейский союз по-прежнему привержен трансатлантическим отношениям с США, но это не должно помешать блоку формировать новые глобальные партнерства.

    По ее словам, ЕС продолжает ценить отношения с Вашингтоном, но Европа также должна воспользоваться появляющимися возможностями для диверсификации своих глобальных альянсов.

    — Мы по-прежнему ценим отношения, которые у нас сложились с американцами. Но это не значит, что мы не можем строить другие отношения, — добавила она.

    Представитель ЕС подчеркнул, что многие страны мира рассматривают Европу как надежного и предсказуемого партнера, что открывает перед ЕС «уникальную возможность» укрепить свои геополитические позиции.

    К. Каллас отвергла идею о том, что Европа отдаляется от США, вместо этого назвав эволюцию их отношений признаком зрелости.

    — Мы с американцами не отдаляемся, а развиваемся в наших отношениях, — сказала она. — У нас есть другие друзья.

    Ранее К. Каллас в интервью телеканалу Silk Way отметила, что Европейский союз рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии и готов расширять сотрудничество в таких важнейших областях, как энергетика, торговля, экологическая устойчивость и образование.

    Теги:
    Евросоюз Мировые новости Международные отношения США
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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