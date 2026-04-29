Упростить порядок получения ВНЖ для иностранцев предлагают в Кыргызстане

В стране предлагают внести поправки в закон о внешней миграции, направленные на устранение бюрократических барьеров и сокращение сроков оформления документов при получении иностранцами вида на жительство, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Согласно изменениям, планируется отменить требования о предоставлении статуса иммигранта при оформлении постоянного вида на жительство, а также о необходимости проживании заявителя на территории Кыргызстана не менее шести месяцев. Кроме того, вводится новое основание для аннулирования ВНЖ в случае нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства за пределами КР более одного года без уведомления уполномоченного государственного органа. Оформление вида на жительство переведут на принцип «единого окна».

ВНЖ может быть выдан иностранцам или лицам без гражданства иностранного государства, прибывшим в страну для временного либо постоянного проживания и имеющим подтвержденный легальный доход или финансовую состоятельность, в следующих случаях:

временного пребывания;

осуществления трудовой деятельности;

обучения в образовательных учреждениях;

осуществления инвестиционной деятельности на основании ходатайства, выданного уполномоченным государственным органом по продвижению инвестиций;

проживания на территории КР иностранными гражданами, прибывшими с частными целями из стран СНГ с безвизовым порядком въезда и пребывания (перечень определяется кабинетом министров);

воссоединения в семьей;

постоянного проживания на территории КР;

проживания лиц без гражданства иностранного государства.

Ранее сообщалось, что в стране утвержден порядок присвоения иностранцам статуса Digital Nomad.

Мы также писали о том, что в Кыргызстане будут выдворять иностранцев за попрошайничество.