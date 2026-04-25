Выдворять иностранцев за попрошайничество будут в Кыргызстане

Согласно изменениям в Кодекс о правонарушениях и законе о внешней миграции, для иностранных граждан вводится ответственность за занятие попрошайничеством, а за повторное правонарушение и вовлечение в него в течение месяца они подлежат выдворению за пределы Кыргызстана.

За попрошайничество на проезжей части дорог, а также назойливое обращение в общественных местах с целью получения денег или иных материальных ценностей законом предусмотрены общественные работы сроком от 20 до 30 часов либо арест до трех суток. При повторном нарушении в течение месяца — общественные работы от 30 до 40 часов либо арест от трех до пяти суток.

За использование в попрошайничестве пожилых людей, беременных женщин, лиц с инвалидностью или психическими расстройствами установлены повышенные штрафы — 20 тыс. сомов (около 105 тысяч тг).

Органы внутренних дел должны передавать данные о задержанных местных граждан в соцзащиту для оказания им помощи, если они находятся в трудной жизненной ситуации.

В марте 2026 года сообщалось, что в парламенте КР рассматривают законопроект, направленный на снижение уровня попрошайничества.