    21:07, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Выдворять иностранцев за попрошайничество будут в Кыргызстане

    В Кыргызстане подписан закон, направленный на борьбу с попрошайничеством на дорогах и в общественных местах, а также защиту уязвимых групп населения от эксплуатации в этих целях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Кабар
    Фото: Кабар

    Согласно изменениям в Кодекс о правонарушениях и законе о внешней миграции, для иностранных граждан вводится ответственность за занятие попрошайничеством, а за повторное правонарушение и вовлечение в него в течение месяца они подлежат выдворению за пределы Кыргызстана.

    За попрошайничество на проезжей части дорог, а также назойливое обращение в общественных местах с целью получения денег или иных материальных ценностей законом предусмотрены общественные работы сроком от 20 до 30 часов либо арест до трех суток. При повторном нарушении в течение месяца — общественные работы от 30 до 40 часов либо арест от трех до пяти суток.

    За использование в попрошайничестве пожилых людей, беременных женщин, лиц с инвалидностью или психическими расстройствами установлены повышенные штрафы — 20 тыс. сомов (около 105 тысяч тг). 

    Органы внутренних дел должны передавать данные о задержанных местных граждан в соцзащиту для оказания им помощи, если они находятся в трудной жизненной ситуации.

    В марте 2026 года сообщалось, что в парламенте КР рассматривают законопроект, направленный на снижение уровня попрошайничества.

    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
