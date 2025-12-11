РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:44, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Упрощение визового режима Казахстана с ЕС: когда могут завершиться переговоры

    Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев рассказал, когда могут завершиться переговоры с Евросоюзом по упрощению визового режима для казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Евросоюз запустили переговоры по упрощению визовых процедур
    Фото: Kazinform

    В кулуарах Акорды журналисты поинтересовались, на каком этапе находятся переговоры и какие конкретные вопросы обсуждаются.

    — Давайте дождемся окончания переговоров. Мой заместитель доведет их до конца. Есть тонкости и моменты, которые сейчас не подлежат публичному обсуждению. Дедлайн — как закончат, так закончат. Мы не должны подстраиваться под дедлайн, мы должны исходить из своих интересов, — сказал Ермек Кошербаев.

    — Какой срок все же — год, два? — уточнили журналисты.

    — Полагаю, что в этот срок, возможно, и быстрее, — ответил министр.

    Как сообщалось ранее, Казахстан и Евросоюз начнут переговоры об упрощении визового режима.

    Также мы писали о том, что казахстанцам могут сократить пакет документов и госпошлину.

    Теги:
    Казахстан Евросоюз Виза Ермек Кошербаев МИД РК ЕС
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают