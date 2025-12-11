Упрощение визового режима Казахстана с ЕС: когда могут завершиться переговоры
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев рассказал, когда могут завершиться переговоры с Евросоюзом по упрощению визового режима для казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
В кулуарах Акорды журналисты поинтересовались, на каком этапе находятся переговоры и какие конкретные вопросы обсуждаются.
— Давайте дождемся окончания переговоров. Мой заместитель доведет их до конца. Есть тонкости и моменты, которые сейчас не подлежат публичному обсуждению. Дедлайн — как закончат, так закончат. Мы не должны подстраиваться под дедлайн, мы должны исходить из своих интересов, — сказал Ермек Кошербаев.
— Какой срок все же — год, два? — уточнили журналисты.
— Полагаю, что в этот срок, возможно, и быстрее, — ответил министр.
Как сообщалось ранее, Казахстан и Евросоюз начнут переговоры об упрощении визового режима.
Также мы писали о том, что казахстанцам могут сократить пакет документов и госпошлину.