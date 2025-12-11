Упрощение визового режима Казахстана с ЕС: когда могут завершиться переговоры

В кулуарах Акорды журналисты поинтересовались, на каком этапе находятся переговоры и какие конкретные вопросы обсуждаются.

— Давайте дождемся окончания переговоров. Мой заместитель доведет их до конца. Есть тонкости и моменты, которые сейчас не подлежат публичному обсуждению. Дедлайн — как закончат, так закончат. Мы не должны подстраиваться под дедлайн, мы должны исходить из своих интересов, — сказал Ермек Кошербаев.

— Какой срок все же — год, два? — уточнили журналисты.

— Полагаю, что в этот срок, возможно, и быстрее, — ответил министр.

Как сообщалось ранее, Казахстан и Евросоюз начнут переговоры об упрощении визового режима.

Также мы писали о том, что казахстанцам могут сократить пакет документов и госпошлину.