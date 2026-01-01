Уоррен Баффетт уходит с поста инвестиционной компании

95-летний Уоррен Баффетт за свою карьеру превратил убыточную текстильную компанию в одну из самых успешных корпорации по управлению активами в мире. Под руководством Баффетта Berkshire, базирующаяся в Небраске, инвестировала в самые разные отрасли – от железных дорог и страхования до производства конфет и мороженого.

Баффетт начал свою карьеру в 1942 году, когда ему еще не было 12 лет, он купил акции газовой компании Cities Service на сумму 114,75 долларов. Баффетт копил на эту покупку с 6 лет.

К 16 годам его инвестиции выросли примерно до 53 000 долларов. В 32 года он стал миллионером, а в 56 – миллиардером. Сейчас Баффетт занимает 10-е место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires с состоянием в 150 млрд долларов.

В 1964 году он начал использовать Berkshire Hathaway в качестве основного инвестиционного инструмента, цена акций компании выросла более чем на 5,5 млн процентов. Для сравнения: доходность индекса S&P 500 за тот же период составила всего 39000%, согласно расчетам Bloomberg. Berkshire занимает 11-е место в списке самых дорогих компаний мира с рыночной стоимостью более 1 трлн долларов.

Среди крупнейших предприятий Berkshire – железная дорога BNSF, страховая компания Geico и такие известные бренды, как See’s Candy, Benjamin Moore, Duracell, Fruit of the Loom, Oriental Trading, Dairy Queen и Helzberg Diamonds.

Баффетт проповедовал свою главную философию: инвестировать только в то, в чем вы разбираетесь, и помнить, что фондовый рынок сложно обыграть.

Баффетт управлял Berkshire вместе с миллиардером Чарли Мангером, который умер в 2023 году в возрасте 99 лет.

63-летний Грег Абель, малоизвестный генеральный директор энергетического подразделения Berkshire, возглавит конгломерат, в то время как Баффетт останется его председателем.

Ранее сообщалось, что Баффетт направил письмо инвесторам Berkshire Hathaway с последним официальным обращением о сложении с себя полномочий.