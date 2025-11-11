Американский миллиардер Уоррен Баффетт сообщил инвесторам, что «уходит в тень»

— Я больше не буду писать годовой отчет Berkshire или бесконечно выступать на ежегодном собрании. Как сказали бы британцы, я «ухожу в тень» — написал 95-летний Уоррен Баффет.

В письме Баффетт рассказал о своих планах в отношении акций компании.

Более 2,7 млн акций будут переданы четырем семейным фондам: 1,5 млн акций — Фонду Сьюзан Томпсон Баффетт, по 400 000 акций — The Sherwood Foundation, Фонду Говарда Г.Баффетта и Фонду NoVo.

Баффет объявил о своем уходе в начале этого года с поста председателя совета директоров и генерального директора Berkshire Hathaway, назначив Грега Абеля своим преемником. Абель, который является заместителем председателя совета директоров Berkshire Hathaway и курирует нестраховые операции компании, займет пост в начале 2026 года.

Баффетт получил контрольный пакет акций компании в 1965 году, превратив ее из производителя текстиля в одну из ведущих инвестиционных компаний мира. Сейчас Berkshire Hathaway занимает 9-е место среди крупнейших компаний США по рыночной капитализации, уступая таким технологическим гигантам, как NVIDIA и Amazon.

Состояние Баффетта, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, превышает 150 млрд долларов.

Письма Баффетта акционерам уже давно считаются обязательным чтением для инвесторов. В них он делится своими мыслями о результатах деятельности Berkshire, мудростью и размышлениями о бизнесе и жизни. В новом восьмистраничном послании Баффетт вспоминает о своем детстве в Омахе, штат Небраска, о людях, которые повлияли на его карьеру, и о ценностях, которыми он руководствовался. Он также отмечает, что его здоровье по-прежнему в порядке.

В конце своего последнего письма Баффетт поделился несколькими мудрыми мыслями:

«Не корите себя за прошлые ошибки — извлеките из них хоть какой-то урок и двигайтесь дальше. Никогда не поздно стать лучше».

«Величие не приходит с накоплением больших денег, широкой известностью или властью в правительстве. Когда вы помогаете кому-то любым из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта ничего не стоит, но при этом бесценна».

«Помните, что уборщица — такой же человек, как и председатель».

«Очень тщательно выбирайте своих героев, а затем подражайте им. Вы никогда не будете идеальными, но всегда можете стать лучше».

