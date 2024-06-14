«Умный» 50-квартирный дом для пострадавших от паводков строят в Аркалыке
В городе Аркалыке строят «умный» 50-квартирный дом для пострадавших от паводков казахстанцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.
В Аркалыке 94 дома признаны аварийными. Для пострадавших граждан приобретено 68 квартир, а в 418 частных домах проведут восстановительные работы.
Каждой семье предоставили несколько вариантов восстановления жилья: денежная компенсация для проведения восстановительных работ своими силами, покупка нового жилья, ремонтные работы.
- В городе строят «умный» 50-квартирный дом для граждан, которые пострадали в результате паводков. Один из крупных казахстанских застройщиков. Строительные работы происходят за счет собственных средств компании, - говорится в сообщении ведомства.