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    14:26, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    «Умный» 50-квартирный дом для пострадавших от паводков строят в Аркалыке

    «Умный» дом для пострадавших от паводков строят в Аркалыке
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК.

    В городе Аркалыке строят «умный» 50-квартирный дом для пострадавших от паводков казахстанцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

    В Аркалыке 94 дома признаны аварийными. Для пострадавших граждан приобретено 68 квартир, а в 418 частных домах проведут восстановительные работы.

    Каждой семье предоставили несколько вариантов восстановления жилья: денежная компенсация для проведения восстановительных работ своими силами, покупка нового жилья, ремонтные работы.

    - В городе строят «умный» 50-квартирный дом для граждан, которые пострадали в результате паводков. Один из крупных казахстанских застройщиков. Строительные работы происходят за счет собственных средств компании, - говорится в сообщении ведомства.

     

    Теги:
    Аркалык Костанайская область Промышленность Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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