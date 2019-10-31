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Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Казыгуртский район

31 Октября 2019 15:39
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Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Казыгуртский район

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ по благоустройству улицы Д. Кунаева в Казыгуртском районе. На этой улице за 2 месяца в рамках специального проекта «Ауыл - ел бесігі» завершили строительство и сдали 2 аллеи «Мемлекеттік рәміздер» и «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-лужбу облакима.

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Также глава региона проинспектировал результаты реконструкции центрального стадиона. Напомним, спортивное сооружение построили почти полвека назад, и за все это время здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Сегодня здесь занимаются спортом 28 детских групп.


Далее рабочая группа посетила крестьянское хозяйство «Амангельды» в сельском округе Кызылкия. Внедрив метод капельного орошения, местные аграрии активно развивают интенсивное садоводство, выращивая яблоки, персики, вишни, сливу, абрикосы, груши и виноград. На складах крестьянского хозяйства можно хранить порядка 2 тыс. тонн плодоовощной продукции.



Кроме того, в сельском округе Шарбулак Умирзак Естаевич ознакомился с деятельностью КХ «Сапа-2002». Товарищество занимается выращиванием зерновых культур и откормом скота. Откормочный комплекс рассчитан на 10 тыс. голов мелкого рогатого скота, за полгода хозяйство экспортировало более 150 тыс. тонн мяса.




«Для развития отрасли животноводства, в первую очередь, необходимо уделять большое внимание ветеринарии. У области высокий экспортный потенциал по мясной продукции, в том числе по поставкам говядины и баранины. В то же время не стоит забывать и об обеспечении внутреннего рынка», - сказал У. Шукеев во время встречи с крестьянами.


Вместе с тем в ходе встречи крестьяне рассказали о росте спроса на местный кумыс. Более того, уже более двух лет фермеры успешно выращивают малину. Также в районе функционирует предприятие по производству растительного, хлопкового и сафлорового масел. Более 1000 тонн готовой продукции экспортируют в Китай.




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Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство, Сельское хозяйство,
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