Умерла мать короля Таиланда
В возрасте 93 лет скончалась мать короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна, бывшая королева Сирикит. Она более 60 лет была супругой предыдущего монарха Пхумипона Адульядета, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Адульядет правил Таиландом дольше всех в истории страны: он взошёл на престол в 1950 году и умер в 2016-м. Свадьба короля с Сирикит произошла всего за несколько недель до коронации. Сирикит встретилась со своим будущим мужем, когда училась музыке в Париже, пока ее отец работал послом Таиланда во Франции.
Сирикит пользовалась в Таиланде большим уважением. Её день рождения 12 августа с 1976 года отмечается в стране как День матери.
Король Маха Вачиралонгкон распорядился организовать государственные похороны Сирикит, ее тело будет находиться в Тронном зале Ананда-Самакхом в Бангкоге, где жители Таиланда смогут попрощаться с ней.
Отмечается, что члены таиландской королевской семьи будут держать траур в течение года.
Ранее сообщалось, что Таиланд и Камбоджа планируют заключить мирное соглашение.