    Умерла мать короля Таиланда

    В возрасте 93 лет скончалась мать короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна, бывшая королева Сирикит. Она более 60 лет была супругой предыдущего монарха Пхумипона Адульядета, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Фото: Bangkok Post / Х

    Адульядет правил Таиландом дольше всех в истории страны: он взошёл на престол в 1950 году и умер в 2016-м. Свадьба короля с Сирикит произошла всего за несколько недель до коронации. Сирикит встретилась со своим будущим мужем, когда училась музыке в Париже, пока ее отец работал послом Таиланда во Франции.

    Сирикит пользовалась в Таиланде большим уважением. Её день рождения 12 августа с 1976 года отмечается в стране как День матери.

    Король Маха Вачиралонгкон распорядился организовать государственные похороны Сирикит, ее тело будет находиться в Тронном зале Ананда-Самакхом в Бангкоге, где жители Таиланда смогут попрощаться с ней.

    Отмечается, что члены таиландской королевской семьи будут держать траур в течение года.

    Ранее сообщалось, что Таиланд и Камбоджа планируют заключить мирное соглашение.

    Таиланд
