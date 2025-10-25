Умерла мать короля Таиланда

Адульядет правил Таиландом дольше всех в истории страны: он взошёл на престол в 1950 году и умер в 2016-м. Свадьба короля с Сирикит произошла всего за несколько недель до коронации. Сирикит встретилась со своим будущим мужем, когда училась музыке в Париже, пока ее отец работал послом Таиланда во Франции.

Сирикит пользовалась в Таиланде большим уважением. Её день рождения 12 августа с 1976 года отмечается в стране как День матери.

Король Маха Вачиралонгкон распорядился организовать государственные похороны Сирикит, ее тело будет находиться в Тронном зале Ананда-Самакхом в Бангкоге, где жители Таиланда смогут попрощаться с ней.

Отмечается, что члены таиландской королевской семьи будут держать траур в течение года.

