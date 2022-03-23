Умер легендарный актер Юрий Померанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 99-м году жизни скончался легендарный казахстанский актер театра и кино, режиссер Юрий Померанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эту информацию подтвердили в Государственном академическом русском театре драмы имени Лермонтова, где он провел большую часть своей карьеры.

Юрий Борисович Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве. Он ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в Демянской операции, в ходе которой 11 марта 1942 года был тяжело ранен и до мая 1942 года находился в госпитале в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. Здесь и началась актерская карьера Померанцева, хотя специального образования он не получил.

В разные годы Юрий Померанцев был артистом хора Алма-Атинского театра оперы и балета им. Абая, актером театра для детей и юношества Казахстана, а также Саратовского ТЮЗа. Потом работал в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова.

Ю. Померанцев на сцене этого театра создал свои лучшие образы. Активно сотрудничал с Казахским радио и телевидением. В течение ряда лет возглавлял драматическую студию при театре. Избирался депутатом Верховного Совета КазССР.

Он как актер театра исполнил роли в спектаклях «Однажды в Глостере» и «Визиты к мистеру Грину», роль Шута («Король Лир» Шекспира), Космо («Дама-невидимка» П. Кальдерона), Ивана Грозного («Василиса Мелентьевна» А. Н. Островского), Крутицкого («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского), Дзержинского («Шестое июля» М. Ф. Шатрова; Гос.пр. КазССР 1967) и Абая («Абай» М. О. Ауэзова).

Как киноактер Юрий Померанцев получил международную известность, снявшись в роли генерала-предателя Власова в фильме «Освобождение» (1969 год). Но больше всего зрителям он запомнился в роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме «Наш милый доктор», снятого в 1957 году.

Был режиссером таких постановок, как «Волынщик из Стракониц» Й. Тыла, «Старые друзья» Л. Малюгина, «Живой портрет» А. Морето, «Собака на сене» Лопе де Вега.

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Казахстана, активную общественную деятельность, особый вклад в развитие культуры Юрий Борисович в мае 2018 года получил от Главы государства высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері». А 24 ноября того же года Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы.

Он также являлся Героем Труда Казахстана, Народным артистом РК, почетным гражданином Алматы, Лауреатом Государственной премии РК, премии «Еңлікгүл», Национальной театральной премии «Сахнагер» и Национальной премии «Алтын Адам».