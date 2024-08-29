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    18:01, 28 Август 2024 | GMT +6

    Улицу Сыганак частично перекроют в Астане

    Улицу Сыганак частично перекроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Улицу Сыганак частично перекроют из-за ремонта в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    — Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по левой стороне ул. Сыганак на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра, — говорится в сообщении акимата.

    В связи с этим с 28 по 30 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по правой стороне.

    Ранее сообщалось, что участок улицы Шокана Валиханова частично перекроют в Астане.

    В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны пообещали, что ко Дню Знаний обязательно успеют завершить ремонтные работы.

    На заседании маслихата Астаны руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Асхат Карагойшин заявил, что в столице дороги изнашиваются быстро из-за большого количества грузовиков с перевесом.

     

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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