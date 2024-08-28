Участок улицы Шокана Валиханова частично перекроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на пересечении пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

При этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

В связи с этим с 28 августа по 1 сентября участок будет перекрыт частично.