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    14:51, 28 Август 2024 | GMT +6

    Участок улицы Шокана Валиханова частично перекроют в Астане

    дороги, Астана
    Фото: акимат Астаны

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на пересечении пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на  пресс-службу столичного акимата.

    При этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

    В связи с этим с 28 августа по 1 сентября участок будет перекрыт частично.

    — Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, — добавили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Регионы Транспорт Астана Ремонт дорог
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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