14:51, 28 Август 2024 | GMT +6
Участок улицы Шокана Валиханова частично перекроют в Астане
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на пересечении пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
При этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.
В связи с этим с 28 августа по 1 сентября участок будет перекрыт частично.
— Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, — добавили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.