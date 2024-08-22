Акимат Астаны объяснил высокую изнашиваемость дорог

Большое количество грузовиков с перевесом ведут к разрушению дорожного полотна. Об этом на заседании маслихата Астаны заявил Асхат Карагойшин, руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Активное расширение города ежегодно увеличивает масштабы грузового транспорта в городе.

- Машины по 60, 100 тонн заезжали. Очевидно, что никакая дорога такое не выдержит, - сказал Карагойшин.

По словам руководителя управления транспорта, в городе были установлены весы в пилотном режиме и уже за месяц одни весы насчитали 4 млрд тонн перевеса. За месяц на 4 весах было зафиксировано 9 750 нарушений по весу и выписано штрафов на сумму 2,1 млрд тенге.

Ранее сообщалось, в Астане по проспекту Мангилик ел заработала Bus Lane.