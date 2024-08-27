В Астане отремонтируют все дороги к 1 сентября

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщили, что в городе все еще идут ремонтные работы, но пообещали, что ко Дню Знаний обязательно успеют завершить их, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2024 году запланирован ремонт 50 улиц протяженностью 60 км. Работы на 29 улицах протяженностью 38,06 км уже завершены — 10 в жилых массивах, и 19 на центральных улицах.

На 26 августа все еще частично перекрыты:

1. Ул. Сыганак на участке от ул. Ч. Айтматова до ул. Айтеке би — средний ремонт до конца августа.

2. Подходу к мосту «Караоткель» от ул. Калкаман до моста — средний ремонт до конца августа.

Полностью перекрыта:

1. Ул. И. Жансугурова на участке от пр. Абылай хана до пр. Ш. Кудайбердиулы — средний ремонт до 28 августа, при благоприятных погодных условиях.

В пресс-службе управления отметили, что 1 сентября выпадает на воскресенье, однако к концу августа пообещали успеть завершить ремонт.

Отметим, что те дороги, которые перекрывали всего неделю назад, уже снова открыты.

Ранее на заседании маслихата Астаны руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Асхат Карагойшин заявил, что в столице дороги изнашиваются быстро из-за большого количества грузовиков с перевесом.