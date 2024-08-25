Ряд дорог перекроют на левобережье Астаны

Работы по ремонту дорожного полотна проводятся по улице Сыганак, а также на пересечении улиц Достык и Акмешит, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Достык/Акмешит.

В этой связи с 24 по 25 августа вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.

Фото: акимат Астаны

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит также проводит работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по левой стороне улицы Сыганак на участке от улицы Айтматова до проспекта Туран.

В этой связи с 24 по 26 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по правой стороне.

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.