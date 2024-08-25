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    20:50, 24 Август 2024 | GMT +6

    Ряд дорог перекроют на левобережье Астаны

    Астана, дороги
    Фото: акимат Астаны

    Работы по ремонту дорожного полотна проводятся по улице Сыганак, а также на пересечении улиц Достык и Акмешит, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Достык/Акмешит.

    В этой связи с 24 по 25 августа вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.

    перекрытие улиц
    Фото: акимат Астаны

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит также проводит работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по левой стороне улицы Сыганак на участке от улицы Айтматова до проспекта Туран.

    В этой связи с 24 по 26 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по правой стороне.

    перекрытие улиц
    Фото: акимат Астаны

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

     

    Теги:
    Дороги Астана Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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