Улицы Центральную и Толе би временно перекроют в Алматы

В Алматы временно ограничат движение на участках двух улиц в связи с проведением ремонтных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Центральная в Бостандыкском районе, вводятся временные ограничения движения.

Так, с 20:00 11 августа до 15 августа движение автотранспорта будет полностью перекрыто на участке от улицы Какимбека Салыкова до улицы Жангир хана.

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Кроме того, с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа полностью перекроют движение по улице Толе би на участке от улицы Байтурсынова до улицы Масанчи. Ограничение связано с проведением подготовительных работ в рамках проекта «Строительство первой очереди первой линии LRT в Алматы».

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и по возможности выбирать для объезда другие улицы. Участников дорожного движения также просят соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников, обеспечивающих безопасность движения.

Ранее сообщалось, что с 23:00 11 августа до 23:00 15 августа на участке улицы Жандосова ограничат движение.

Также 14 аагуста, в день концерта Канье Уэста в Алматы движение ограничат на проспекте Абая, а также на улицах Байтурсынова и Сатпаева.

С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су, ведущей в сторону Шымбулака, будет временно ограничено движение транспорта.

Кроме того, в Алматы поэтапно реализуется проект первой линии LRT, сейчас ведутся подготовительные работы на участке протяженностью 18,3 км.