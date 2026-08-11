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    Улицы Центральную и Толе би временно перекроют в Алматы

    В Алматы временно ограничат движение на участках двух улиц в связи с проведением ремонтных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы дорога улицы жол көшелер
    Фото: Kazinform

    В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Центральная в Бостандыкском районе, вводятся временные ограничения движения.

    Так, с 20:00 11 августа до 15 августа движение автотранспорта будет полностью перекрыто на участке от улицы Какимбека Салыкова до улицы Жангир хана.

    Улицы Центральную и Толе би временно перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Кроме того, с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа полностью перекроют движение по улице Толе би на участке от улицы Байтурсынова до улицы Масанчи. Ограничение связано с проведением подготовительных работ в рамках проекта «Строительство первой очереди первой линии LRT в Алматы».

    Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и по возможности выбирать для объезда другие улицы. Участников дорожного движения также просят соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников, обеспечивающих безопасность движения.

    Ранее сообщалось, что с 23:00 11 августа до 23:00 15 августа на участке улицы Жандосова ограничат движение.

    Также 14 аагуста, в день концерта Канье Уэста в Алматы движение ограничат на проспекте Абая, а также на улицах Байтурсынова и Сатпаева.

    С 24 июля по 30 ноября на автомобильной дороге Медеу — Туюк-Су, ведущей в сторону Шымбулака, будет временно ограничено движение транспорта. 

    Кроме того, в Алматы поэтапно реализуется проект первой линии LRT, сейчас ведутся подготовительные работы на участке протяженностью 18,3 км.

    Дороги Регионы Казахстана Акимат Алматы Ограничения Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор