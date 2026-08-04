Коммуникации, мосты и переходы: как продвигается строительство LRT в Алматы

По словам руководителя отдела управления развития дорожной инфраструктуры Айдоса Желдикбаева, сейчас ведутся подготовительные работы на участке протяженностью 18,3 км.

— В настоящее время в Алматы продолжаются подготовительные работы по строительству первой линии LRT. По данному участку протяженностью 18,3 км ведутся подготовительные работы, а именно вынос, переустройство и защита инженерных коммуникаций — водопровода, канализации, слаботочных и высоковольтных сетей, а также переустройство газопровода, — сообщил Айдос Желдикбаев.

Кроме того, специалисты проводят работы по усилению мостовых сооружений и подземных пешеходных переходов.

Ожидается, что после завершения проекта новая линия станет важной частью городской транспортной системы, повысит удобство передвижения и поможет снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Ранее сообщалось, что в рамках строительства первой линии LRT начался демонтаж опор контактной сети бывшей трамвайной линии на улице Толе би — на участке от улицы Момышулы до улицы Жарокова в восточном направлении.

Также была определена компания, которая займется строительством первой линии легкорельсового транспорта (LRT) в Алматы.

Напомним, депо LRT в Алматы разместится в Алатауском районе между улицами Фаризы Онгарсыновой, Монке би и Бауыржана Момышулы. От депо линия легкорельсового транспорта пройдет по улице Момышулы в южном направлении до улицы Толе би, затем по Толе би на восток до проспекта Абылай хана. Далее маршрут повернет на север и продолжится по проспекту Абылай хана до железнодорожного вокзала Алматы-2.