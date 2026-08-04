Коммуникации, мосты и переходы: как продвигается строительство LRT в Алматы
В Алматы продолжается реализация проекта LRT, строительство первой линии ведется поэтапно, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам руководителя отдела управления развития дорожной инфраструктуры Айдоса Желдикбаева, сейчас ведутся подготовительные работы на участке протяженностью 18,3 км.
— В настоящее время в Алматы продолжаются подготовительные работы по строительству первой линии LRT. По данному участку протяженностью 18,3 км ведутся подготовительные работы, а именно вынос, переустройство и защита инженерных коммуникаций — водопровода, канализации, слаботочных и высоковольтных сетей, а также переустройство газопровода, — сообщил Айдос Желдикбаев.
Кроме того, специалисты проводят работы по усилению мостовых сооружений и подземных пешеходных переходов.
Ожидается, что после завершения проекта новая линия станет важной частью городской транспортной системы, повысит удобство передвижения и поможет снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.
Ранее сообщалось, что в рамках строительства первой линии LRT начался демонтаж опор контактной сети бывшей трамвайной линии на улице Толе би — на участке от улицы Момышулы до улицы Жарокова в восточном направлении.
Также была определена компания, которая займется строительством первой линии легкорельсового транспорта (LRT) в Алматы.
Напомним, депо LRT в Алматы разместится в Алатауском районе между улицами Фаризы Онгарсыновой, Монке би и Бауыржана Момышулы. От депо линия легкорельсового транспорта пройдет по улице Момышулы в южном направлении до улицы Толе би, затем по Толе би на восток до проспекта Абылай хана. Далее маршрут повернет на север и продолжится по проспекту Абылай хана до железнодорожного вокзала Алматы-2.