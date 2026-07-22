Старые опоры начали демонтировать для строительства LRT в Алматы

В Алматы продолжается подготовка к строительству первой линии LRT. На участке улицы Толе би — от улицы Момышулы до улицы Жарокова в восточном направлении — начинается демонтаж опор контактной сети бывшей трамвайной линии. Вместо них установят новые декоративные опоры наружного освещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в центре организации дорожного движения (ЦОДД), на существующих опорах в настоящее время размещены линии электропередачи, сети связи, кабели интернет-провайдеров, рекламные конструкции и другие инженерные коммуникации. При этом владельцы или эксплуатирующие организации части этих сетей до сих пор не установлены.

В акимате отметили, что ранее управление цифровизации Алматы направило операторам связи, интернет-провайдерам, коммунальным предприятиям и другим владельцам инженерных сетей уведомления о необходимости переноса или переустройства коммуникаций. Однако часть собственников до настоящего времени не выполнила требуемые работы, а владельцев некоторых сетей установить не удалось.

В целях предотвращения повреждения инженерных коммуникаций, а также возможных перебоев в электроснабжении, связи и доступе к интернету ЦОДД повторно обращается ко всем собственникам и эксплуатирующим организациям с требованием до 24 июля 2026 года включительно демонтировать либо перенести принадлежащие им сети, расположенные на указанном участке.

Уже с 25 июля здесь начнутся строительно-монтажные работы, в рамках которых планируется демонтировать 165 опор бывшей контактной сети и установить новые опоры наружного освещения. После завершения работ повторное размещение существующих воздушных линий на новых опорах проектом не предусмотрено.

Ранее была определена компания, которая займется строительством первой линии легкорельсового транспорта (LRT) в Алматы.