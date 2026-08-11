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    Движение на участке улицы Жандосова временно ограничат в Алматы

    В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жандосова вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дороги
    Фото: Kazinform

    Так, с 23:00 11 августа до 23:00 15 августа на участке от границы города до улицы Даулеткерея будет введено реверсивное движение. Полного перекрытия дороги не будет.

    Движение на участке улицы Жандосова временно ограничат в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных указателей.

    Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости.

    Ранее сообщалось, что в день концерта Канье Уэста в Алматы движение ограничат на проспекте Абая, а также на улицах Байтурсынова и Сатпаева.

    Дороги Алматы Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор