Движение на участке улицы Жандосова временно ограничат в Алматы

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жандосова вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, с 23:00 11 августа до 23:00 15 августа на участке от границы города до улицы Даулеткерея будет введено реверсивное движение. Полного перекрытия дороги не будет.

Фото: акимат Алматы

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных указателей.

Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости.

Ранее сообщалось, что в день концерта Канье Уэста в Алматы движение ограничат на проспекте Абая, а также на улицах Байтурсынова и Сатпаева.