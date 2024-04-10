02:37, 10 Апрель 2024 | GMT +6
Укрепить границы поселка близ Астаны из-за угрозы подтопления решили в оперштабе
В Республиканском оперативном штабе было принято решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы Акмолинской области из-за возможной угрозы подтопления в шестом и седьмом микрорайонах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
К месту направлены силы и средства ДЧС Карагандинской области, личный состав воинской части 52859 МЧС МЧС РК и воинской части 6636 Национальной гвардии РК, представители акимата и волонтёры.