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    02:37, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Укрепить границы поселка близ Астаны из-за угрозы подтопления решили в оперштабе

    оперштаб
    Фото: МЧС РК

    В Республиканском оперативном штабе было принято решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы Акмолинской области из-за возможной угрозы подтопления в шестом и седьмом микрорайонах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    К месту направлены силы и средства ДЧС Карагандинской области, личный состав воинской части 52859 МЧС МЧС РК и воинской части 6636 Национальной гвардии РК, представители акимата и волонтёры.

    Теги:
    Подтопления ДЧС МЧС Регионы Казахстана Регионы Астана Безопасность Паводки Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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