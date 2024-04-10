Укрепить границы поселка близ Астаны из-за угрозы подтопления решили в оперштабе

В Республиканском оперативном штабе было принято решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы Акмолинской области из-за возможной угрозы подтопления в шестом и седьмом микрорайонах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.