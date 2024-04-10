Роман Скляр встретился с пострадавшими от паводков в селах Есильского района СКО

Первый вице-премьер Роман Скляр осмотрел подтопленные дома и встретился с пострадавшими жителями населенных пунктов Покровка, Петровка и Николаевка Есильского района Северо-Казахстанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

На встрече с первым заместителем Премьер-министра сельчане заявили, что успели вовремя эвакуироваться из подтапливаемых домов задолго до перелива воды силами сотрудников местного акимата, полиции и ДЧС. Жители сел отметили, что во время паводков 2017 года вода не заходила в дома, а в этом году, по их словам, нанесен значительный ущерб от подтоплений.

Роман Скляр подтвердил, что за всю историю региона нынешний паводок небывалый.

— За всю историю метеонаблюдений такого не было. Президент пообещал, что никто не останется без внимания. Важна каждая семья, каждый человек, каждый гражданин. Все получат компенсацию. Если дом не будет подлежать ремонту или восстановлению, то будем строить новые дома. Вы должны быть уверены, что без внимания, без помощи никто не останется, — сказал он.

Фото: Рrimeminister.kz

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов заверил сельских жителей, что специальная комиссия будет обследовать домов пострадавших, когда вода спадет. А пока правоохранительные органы обеспечат порядок и защиту домов от мародерства.

Фото: Рrimeminister.kz

Роман Скляр также проинспектировал два эвакопункта в селах Покровка и Николаевка, совершил контрольный объезд моста в селе Новоникольское Кызылжарского района и проверил безопасность проезда пассажирского транспорта в паводковый период.

Фото: Рrimeminister.kz