Перелив воды замедлился на Сергеевском водохранилище в СКО

В Северо-Казахстанской области сейчас все внимание приковано к Сергеевскому водохранилищу. Перелив воды через гребень плотины достиг отметки в 425 см. Такого уровня здесь не наблюдали со времен ее постройки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Филиал РГП «Казгидромет» каждый четыре часа передает гидрологический бюллетень учащенных наблюдений. По данным на 16.00 часов, на Сергеевском водохранилище уровень перелива воды сохранился на отметке 425 см. С 8.00 часов изменений не наблюдается. За вчерашние сутки перелив поднялся на 10 см. Приток воды замедлился.

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что Сергеевское водохранилище на особом контроле. Под угрозой сейчас три района, расположенные вниз по течению - Шал акына, Есильский и Кызылжарский, а также город Петропавловск.

- Уровень встал. Это означает, что притоки, которые шли со стороны района им. Г.Мусрепова, спадают. Обстановка там понемногу стабилизируется, - сказал М.Кангужинов.

Наполняемость Сергеевского водохранилища - 182 %.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что гидроузел работает на пределе мощности.