Министерство водных ресурсов и ирригации - о рисках подтопления Астаны

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров доложил о состоянии Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через столицу и защиты от возможных подтоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Проектный объем Астанинского контррегулятора составляет 450 млн кубометров воды. На сегодня в контррегуляторе имеется 144 млн кубометров, сброс воды составляет 30 кубометров в секунду. Сброс проходит через город и дальше вниз по течению, - сказал Нурлан Алдамжаров.

Вице-министр заверил, что сейчас ситуация стабильна.

- Приточность к контррегулятору составляет порядка 248 кубометров в секунду, сегодня после обеда мы планируем увеличить сброс с контррегулятора до 40 кубометров в секунду. Ситуация на контроле, никакого риска подтопления города не имеется. С акиматами Акмолинской области и Астаны проводятся все мероприятия, которые направлены на предотвращение рисков подтопления, - добавил спикер.

Вице-министр водных ресурсов и ирригациии также добавил, что идет сброс и с Астанинского водохранилища - 400 кубометров в секунду, объем Астанинского водохранилища составляет 409 млн кубометров.

Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с акимами города Астаны Женисом Касымбеком и Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил текущую паводковую ситуацию.