РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:12, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Министерство водных ресурсов и ирригации - о рисках подтопления Астаны

    Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров
    Фото: кадр из видео Министерства водных ресурсов и ирригации РК

    Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров доложил о состоянии Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через столицу и защиты от возможных подтоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    - Проектный объем Астанинского контррегулятора составляет 450 млн кубометров воды. На сегодня в контррегуляторе имеется 144 млн кубометров, сброс воды составляет 30 кубометров в секунду. Сброс проходит через город и дальше вниз по течению, - сказал Нурлан Алдамжаров. 

    Вице-министр заверил, что сейчас ситуация стабильна.

    - Приточность к контррегулятору составляет порядка 248 кубометров в секунду, сегодня после обеда мы планируем увеличить сброс с контррегулятора до 40 кубометров в секунду. Ситуация на контроле, никакого риска подтопления города не имеется. С акиматами Акмолинской области и Астаны проводятся все мероприятия, которые направлены на предотвращение рисков подтопления, - добавил спикер.

    Вице-министр водных ресурсов и ирригациии также добавил, что идет сброс и с Астанинского водохранилища - 400 кубометров в секунду, объем Астанинского водохранилища составляет 409 млн кубометров.

    Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с акимами города Астаны Женисом Касымбеком и Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил текущую паводковую ситуацию.

    Теги:
    Правительство Минводы и ирригации РК Вода Астана Видео Водохранилище Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!