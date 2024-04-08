Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с акимами города Астаны Женисом Касымбек и Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил текущую паводковую ситуацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Проверено состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений. Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища.

На Астанинском контррегуляторе было доложено, что сброс воды сейчас составляет 30 кубометров в секунду.

— Приточность к контррегулятору — 248 м³/с. Сегодня планируется увеличение сброса контррегулятора до 40 м³/с. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления города Астаны не имеется, — собощили в пресс-службе Правительства РК.

Олжасу Бектенову также доложили о ситуации на Астанинском водохранилище.

— Сброс воды осуществляется на уровне 400 м³/с, объем водохранилища составляет 409 млн кубометров. По Преображенскому узлу пик прошел, приточность по реке Нура к узлу идет на спад: в данный момент проходит 1400 м³/с. На данный момент идет планомерное растекание водных масс по устью реки Нура, — добавили в Правительстве.

Акиматами Астаны и Акмолинской области ведутся совместные работы по предупреждению подтоплений близлежащих населенных пунктов и города. В селе Тайтобе завершаются работы по укреплению обвалования, которое послужило основной защитой от паводка. К существующей дамбе в 2400 метров в этом году возвели новую длиной 1200 метров, высотой 2,5 метров.

Оперативным штабом осуществляется мониторинг за паводковой обстановкой в городов Астана, Косшы и села Тайтобе с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.