Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый зампремьера

Во время очередного ночного объезда аким города Петропавловска Серик Мухамедиев доложил первому заместителю Премьер-министра о нежелании 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов эвакуироваться из зоны подтопления. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

По его словам, граждане заявляют, что справятся с паводками своими силами. Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.

— Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох — это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо, — сказал он.

Первый вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева.

В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды и уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.

Фото: Рrimeminister.kz

Как сообщалось, Роман Скляр встретился с пострадавшими от паводков в селах Есильского района СКО.

Перелив воды замедлился на Сергеевском водохранилище в СКО. Перелив воды через гребень плотины достиг отметки в 425 см. Такого уровня здесь не наблюдали со времен ее постройки.

Наполняемость Сергеевского водохранилища - 182 %.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что гидроузел работает на пределе мощности.

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