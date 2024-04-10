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    01:40, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый зампремьера

    Роман Скляр
    Фото: Рrimeminister.kz

    Во время очередного ночного объезда аким города Петропавловска Серик Мухамедиев доложил первому заместителю Премьер-министра о нежелании 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов эвакуироваться из зоны подтопления. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz. 

    По его словам, граждане заявляют, что справятся с паводками своими силами. Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.

    — Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох — это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо, — сказал он.

    Первый вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева.

    В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды и уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.

    Скляр
    Фото: Рrimeminister.kz

    Как сообщалось, Роман Скляр встретился с пострадавшими от паводков в селах Есильского района СКО. 

    Перелив воды замедлился на Сергеевском водохранилище в СКО. Перелив воды через гребень плотины достиг отметки в 425 см. Такого уровня здесь не наблюдали со времен ее постройки.

    Наполняемость Сергеевского водохранилища - 182 %.

    Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что гидроузел работает на пределе мощности.

    В Северо-Казахстанской области резкий подъем уровня воды у села Покровки Есильского района произошел из-за затора льда ниже по течению реки Есиль. По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в Покровке подтоплены 12 домов.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Роман Скляр Акимат Безопасность Эвакуация Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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