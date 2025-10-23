РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:16, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Украшения из карагандинского угля представили на Неделе моды в Милане

    Ювелирный бренд из Караганды был представлен на Неделе моды в Милане. Его основательница Ольга Целлер подготовила для показа украшения из стабилизированного угля, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Создавать аксессуары карагандинка начала ещё в 2016 году. Тогда она работала с натуральными камнями, кожей, ювелирной смолой и другими материалами. А работать с углём стала в 2019 году, когда участвовала в проекте, посвящённом городам Казахстана.

    Ольга разрабатывала аксессуары для одежды, представляющей Караганду, и решила использовать уголь как символ шахтёрского края. Из него она сделала крупные серьги.

    Фото: акимат Карагандинской области

    — Те серьги, конечно, нельзя было носить: они были хрупкими, пачкали кожу и одежду. Со временем научилась стабилизировать уголь. Я работаю с ювелирной смолой, её и использую для стабилизации угля. Она помогает укрепить уголь и сделать так, чтобы он ничего не пачкал, — говорит основатель бренда TuLOla.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Со временем Ольга научилась разбираться в сортах угля и его свойствах. Дизайнер украшений живёт в частном доме и покупает уголь для отопления. Иногда уголь попадается с вкраплениями минералов. Такой она и использует в своей работе. Самый красивый, по её словам, антрацит — уголь высшего качества.

    Фото: акимат Карагандинской области

    — Конечно, для отопления такой уголь не поставляют. Это было бы очень дорого, и каждый кусочек нужно отбирать вручную. Но в компании, где мы покупаем уголь, уже знают, чем я занимаюсь, и обязательно привозят ведёрко антрацита, — рассказала Ольга.

    Работы Ольги неоднократно были отмечены на конкурсах в Казахстане, а также экспонировались на различных выставках и арт-ярмарках. А в конце сентября она представила свою коллекцию украшений на Неделе моды в Милане. 

    Фото: акимат Карагандинской области

    На показе бренд TuLOla вызвал настоящий интерес. Европейские эксперты моды высоко оценили идею, эстетику и качество исполнения украшений.

    Ольга планирует развивать бренд и дальше, расширять линейку украшений и продолжать продвигать казахстанский дизайн на международной арене. В ноябре она готовится представить свои украшения на Kazakhstan Fashion Day и Turkey Fashion Week.

    Ранее ювелирный бренд из Казахстана появился на красной дорожке 77-й Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.

