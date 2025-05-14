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    17:37, 14 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанские украшения появились на красной дорожке Канн

    На Лазурном берегу стартовал 77-й Каннский кинофестиваль, традиционно собирающий мировых звезд, режиссеров и дизайнеров, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Казахстанские украшения появились на красной дорожке в Каннах
    Фото: Saltanat Diamond Gallery

    В первый же день фестиваля внимание публики привлек не только кинематограф, но и модные акценты. Одним из неожиданных открытий стал ювелирный бренд из Казахстана — Saltanat Diamond Gallery. Украшения бренда выбрала инфлюенсер и звезда реалити-шоу Фархана Боди, появившаяся на красной дорожке в вечернем наряде с минималистичными украшениями, вдохновлёнными национальными казахскими мотивами.

    — Сейчас я вижу больше разнообразия на красной дорожке, больше историй из разных уголков мира. Но подлинная эксклюзивность — это не только быть увиденным, но и быть услышанным, — отметила Фархана Боди в беседе с журналистами.

    Отметим, что Saltanat Diamond Gallery уже не в первый раз появляется в международной повестке. В марте 2025 года в украшениях бренда вышла голливудская актриса Рэйчел Зеглер на премьере фильма «Белоснежка» в рамках промо-тура.

    Ранее мы писали о том, что на Каннском фестивале ужесточили дресс-код. 

    Теги:
    Культура Фильмы Казахстан Франция Национальный бренд Новости шоу-бизнеса в мире Красота Новости кино Ювелир
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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