Казахстанские украшения появились на красной дорожке Канн

В первый же день фестиваля внимание публики привлек не только кинематограф, но и модные акценты. Одним из неожиданных открытий стал ювелирный бренд из Казахстана — Saltanat Diamond Gallery. Украшения бренда выбрала инфлюенсер и звезда реалити-шоу Фархана Боди, появившаяся на красной дорожке в вечернем наряде с минималистичными украшениями, вдохновлёнными национальными казахскими мотивами.

— Сейчас я вижу больше разнообразия на красной дорожке, больше историй из разных уголков мира. Но подлинная эксклюзивность — это не только быть увиденным, но и быть услышанным, — отметила Фархана Боди в беседе с журналистами.

Отметим, что Saltanat Diamond Gallery уже не в первый раз появляется в международной повестке. В марте 2025 года в украшениях бренда вышла голливудская актриса Рэйчел Зеглер на премьере фильма «Белоснежка» в рамках промо-тура.

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