Украденные смартфоны станут бесполезными: Apple объединилась с полицией Лондона

Полиция Лондона и компания Apple заключили соглашение, направленное на борьбу с кражами смартфонов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

Apple уже внесла глобальные изменения в систему защиты своих устройств. Благодаря новым мерам безопасности украденные устройства станет значительно сложнее повторно активировать или перепродать.

По оценкам правоохранителей, это серьезно ударит по международным преступным сетям, которые зарабатывают миллионы на перепродаже похищенных телефонов. Аналогичные меры внедряют также Samsung и Google.

— Я поставил технологическим компаниям ультиматум — примите срочные меры, чтобы предотвратить перепродажу и повторное использование украденных телефонов, или мы обратимся к правительству с требованием вмешаться и принять законодательство. Впервые мы регулярно обмениваемся данными о похищенных устройствах, формируя совместную картину того, как эти телефоны перемещаются и появляются ли они снова в обращении. Это партнерство уже приносит результаты, — сказал комиссар лондонской полиции Марк Роули.

Соглашение предусматривает обмен данными об идентификаторах украденных устройств. Это позволит отслеживать их дальнейшую судьбу и выявлять попытки повторного ввода в эксплуатацию.

По предварительным данным, значительная часть похищенных телефонов из последних расследований так и не была повторно активирована. Это заметно снижает их привлекательность для преступников. При этом 83% британцев поддерживают идею постоянной блокировки украденных смартфонов.

На этой неделе завершилась десятидневная спецоперация по всему Лондону. Полицейские задерживали серийных похитителей, проверяли магазины, подозреваемые в скупке краденого, а также использовали специальные группы перехвата для преследования злоумышленников на электровелосипедах.

Эта операция стала частью более широкой кампании по борьбе с кражами мобильных телефонов. Ранее в этом году в ходе четырехнедельного рейда были задержаны 248 человек, а владельцам вернули 770 похищенных устройств. Для поимки преступников полиция использовала беспилотники и специальные электровелосипеды.

Отдельно правоохранители добились успехов в борьбе с организованными преступными группами. В апреле трое скупщиков мобильных телефонов признали вину по делу о краденом имуществе. Следствие установило, что преступная сеть переправила в Китай до 40 тысяч украденных смартфонов в 2024–2025 годах. По данным полиции, на нее приходилось около 40% всех похищенных в Лондоне телефонов.

В рамках другого расследования полиция арестовала 32 участников группы, причастной к массовым кражам телефонов. Следователи выяснили, что к преступлениям привлекали подростков от 14 лет, которым платили сотни фунтов за участие в кражах. Во время обысков были обнаружены более тысячи телефонов и 200 ноутбуков, подготовленных к отправке за границу. На данный момент обвинения предъявлены 20 фигурантам дела.

Особое внимание уделяется борьбе с незаконно модифицированными электровелосипедами и электросамокатами, которые преступники используют для вырывания мобильных телефонов прямо из рук прохожих. С января прошлого года в Лондоне изъято более 3,5 тысячи таких транспортных средств.

По итогам последних 12 месяцев количество уличных краж мобильных телефонов и грабежей в Лондоне сократилось на 14 тысяч случаев, или на 18%. С января по май 2026 года показатель снизился еще на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее мы писали, что в Великобритании фиксируется рост числа автоугонов. Похищенные машины впоследствии находят за пределами страны.