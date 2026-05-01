Рост автоугонов фиксируют в Британии: похищенные машины находят за рубежом

Угоны автомобилей превратились в сложную транснациональную индустрию, требующую новых подходов полиции, государства и бизнеса. Об этом говорилось на конференции «Борьба с организованными угонами транспортных средств» в Лондоне, передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места событий.

Угоны автомобилей как транснациональный бизнес

Согласно докладу Королевского объединенного института оборонных исследований, за последние 10 лет число угонов в Великобритании выросло на 75% и достигло около 130 тысяч случаев ежегодно. Экономический ущерб оценивается в $2,3 млрд, а страховые премии увеличились на 82% с 2021 года.

Эксперты отмечают, что за ростом преступлений стоит деятельность высокотехнологичных криминальных групп. Они используют цифровые инструменты для взлома автомобилей, подделывают документы и изменяют идентификационные данные. Весь процесс — от угона до вывоза за границу — может занимать менее суток.

Основными направлениями экспорта похищенных автомобилей являются Объединенные Арабские Эмираты, Грузия, Кипр и Демократическая Республика Конго, откуда машины перепродаются в другие регионы.

Как устроены современные преступные сети

По словам помощника комиссара полиции Лондона Мэтта Твиста, выступавшего на конференции в четверг, автомобильные угоны давно перестали быть спонтанными.

— Сегодня это высокоорганизованная деятельность с высокой прибылью и низким риском. Дорогие автомобили угоняются по заказу, часто с применением технологий бесключевого доступа, и быстро попадают на зарубежные рынки, — подчеркнул он.

Несмотря на общее снижение автомобильной преступности по сравнению с началом 2000-х годов, в последние годы наблюдается новый рост, обусловленный деятельностью организованных групп.

Современные преступные сети работают по «модульному» принципу: разные группы выполняют отдельные задачи — от угона до транспортировки и сбыта. Прибыль распределяется между участниками сети и не контролируется одним лидером.

К тому же, преступность стала более технологичной и тесно связанной с другими видами незаконной деятельности, выходя далеко за пределы одной страны.

Преступный бизнес остается крайне рентабельным. К примеру, в Африке автомобили могут стоить вдвое дороже, чем в Великобритании. На этом фоне издержки сравнительно невелики, а маржинальность операций очень высокая, что позволяет преступникам получать значительную прибыль с каждой партии вывезенных машин.

Ответ британских властей и новые риски

В ответ на растущую угрозу британская полиция усиливает меры борьбы. Используются технологии автоматического распознавания номерных знаков и развиваются специализированные подразделения.

Укрепляется сотрудничество с автопроизводителями, которые ужесточают защиту от угона, внедряют системы глобального отслеживания и разрабатывают технологии дистанционного отключения угнанных автомобилей.

Однако у этого есть и обратная сторона. По мере усложнения систем безопасности, особенно бесключевого доступа, преступники все чаще переходят к более агрессивным методам — проникают в дома владельцев, чтобы завладеть ключами, или применяют насилие.

Правительство Великобритании также принимает меры. Среди инициатив — введение уголовной ответственности за хранение, производство и распространение электронных устройств для взлома автомобилей.

Между тем, после того как правоохранительные органы стали уделять больше внимания автоугонам, отмечается рост незаконного экспорта автозапчастей. Похищенные автомобили часто разбирают в подпольных мастерских, а затем детали отправляют за границу и продают через онлайн-платформы.