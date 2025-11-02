РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:46, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Указом Президента РК Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени

    За вклад в развитие сферы высшего образования страны председатель попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени, передает агентство Kazinform со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

    Указом Президента РК Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    Награду вручил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

    Вчера Глава государства принял председателя попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнга. Касым-Жомарт Токаев выразил ему признательность за открытие в Туркестане филиала Woosong University, отвечающего передовым мировым стандартам в сфере образования.

    В этом году состоялось историческое событие — в Туркестане открылся университет Woosong University Kazakhstan, являющийся филиалом одного из ведущих вузов Республики Корея.

    Как отметили в ведомстве, это важный шаг на пути к укреплению стратегического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в сфере образования и науки. Новый университет станет не просто образовательной площадкой, а центром международного сотрудничества, инноваций и подготовки высококлассных специалистов, которые будут формировать интеллектуальный капитал нашей страны.

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек Награда
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают