Указом Президента РК Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени

Награду вручил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Вчера Глава государства принял председателя попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнга. Касым-Жомарт Токаев выразил ему признательность за открытие в Туркестане филиала Woosong University, отвечающего передовым мировым стандартам в сфере образования.

В этом году состоялось историческое событие — в Туркестане открылся университет Woosong University Kazakhstan, являющийся филиалом одного из ведущих вузов Республики Корея.

Как отметили в ведомстве, это важный шаг на пути к укреплению стратегического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в сфере образования и науки. Новый университет станет не просто образовательной площадкой, а центром международного сотрудничества, инноваций и подготовки высококлассных специалистов, которые будут формировать интеллектуальный капитал нашей страны.