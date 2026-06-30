Указом Президента писатель Софы Сматаев награжден орденом «Отан»

Аким Алматы Дархан Сатыбалды вручил Народному писателю и драматургу Софы Сматаеву орден «Отан», присужденный указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

Награда вручена за значительный вклад в развитие отечественной литературы и достижения в социально-культурной деятельности. В ходе встречи Дархан Сатыбалды зачитал поздравительную телеграмму Главы государства.

Аким города пожелал Софы Сматаеву крепкого здоровья и творческих успехов, отметив важность сохранения его богатого культурного наследия.

В начале этого года орден «Отан» вручили родственникам «Халық қаһарманы» Бауыржана Момышулы.