    02:43, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Уиткофф рассказал о деталях переговоров США и Украины

    Спецпосланник американского президента Дональда Трампа — Стивен Уиткофф — раскрыл аспекты, на которых были сфокусированы переговоры в формате США-Украина в Майами (штат Флорида), передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Уиткофф
    Фото: Arabnews / x.com

    По словам спецпосланника, в ходе встречи основное внимание было уделено четырем ключевым вопросам: дальнейшему развитию мирного плана Трампа из 20 пунктов, согласованию позиций по многосторонней системе гарантий безопасности, согласованию позиций по американской системе гарантий безопасности для Украины, а также дальнейшему развитию «плана экономического развития и процветания».

    Уиткофф подчеркнул, что речь шла о «сроках и последовательности дальнейших шагов».

     — Нашим общим приоритетом является прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением военных действий, но и достойной основой для стабильного будущего, — уверен представитель Трампа.

    По словам Стивена Уиткоффа, в Майами украинская делегация также встречалась с европейскими партнерами.

    Состав делегаций

    В состав украинской делегации входили секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

    Американскую делегацию представляли зять Трампа — Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум и сам Уиткофф.

    К обсуждению также присоединились ключевые европейские советники по нацбезопасности, чтобы согласовать общий стратегический подход Украины, США и Европы.

    Как сообщалось ранее, 20 декабря в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил о проведении встречи в Майами «с американскими и европейскими партнерами», не сообщая подробностей.

