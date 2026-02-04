РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:16, 04 Февраль 2026

    Уиткофф и Кушнер присоединятся к переговорам России и Украины в ОАЭ 4 февраля

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер примут участие в переговорах с представителями России и Украины в Абу-Даби, посвященных урегулированию украинского кризиса, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    
    Фото: Кremlin.ru

    Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    — Таким образом, спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер 4 февраля будут находиться в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров, — отметила она. По словам Ливитт, предыдущая встреча в таком формате носила «исторический характер».

    Место проведения консультаций официально не раскрывается: маршруты передвижения делегаций по Абу-Даби, а также вопросы организации и логистики остаются вне публичного поля.

    По данным ТАСС, первый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной проходил в резиденции Каср аш-Шати. Этот объект закрыт для посещения, не обозначен на картах и используется для проведения важных дипломатических встреч. Территория дворца надежно скрыта от посторонних взглядов многометровыми стенами и плотными зелеными насаждениями, высаженными в несколько рядов.

    Резиденция расположена в непосредственной близости от аэропорта Аль-Батин, принимающего нерегулярные частные и правительственные рейсы, включая специальные. Путь кортежа от взлетно-посадочной полосы до ворот дворца занимает не более 15 минут. Добраться туда можно только по одному маршруту, поскольку особо охраняемая территория с трех сторон окружена водой.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч с США и Россией. Он также сообщил, что рассчитывает на то, что американская сторона и дальше будет решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.

    Напомним, в конце января в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, Россией и США. Стороны договорились встретиться 1 февраля. Но как стало известно, очередной раунд переговоров перенесли на 4 и 5 февраля.

    Жанар Альжанова
    
    Автор
